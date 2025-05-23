На главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата по ходатайству потерпевшей стороны был приглашен известный судмедэксперт Тахир Халимназаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Представляя себя суду, Тахир Халимназаров отметил, что является независимым экспертов в Республиканской палате судебных экспертов. В этой сфере он работает 34 года.

Адвокат потерпевшей стороны зачитал заключение медицинской экспертизы. Халимназаров согласился с заключением.

"Причина смерти чётко определена во время исследования тела. Причина смерти - проникающее ранение грудной клетки, в результате которого произошло разрыв лёгкого и в плевральную полость попало большое количество крови. Прочие обнаруженные кровоизлияния и ссадины согласно методам экспертизы считаются внешними повреждениями и не квалифицируются как причинившие вред. Поэтому они считаются просто травмами. Только причинают физическую боль", - сказал Халимназаров.

Отметим, Тахир Халимназаров стал известным благодаря своей работе по делу о смерти Салтанат Нукеновой, где его профессионализм и объяснение характера травм восхитили казахстанцев. Эксперт несколько часов давал показания на одном из судебных заседаний по делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева.