Сухая растительность загорелась в Акмолинской области

Возгорание сухой растительности произошло сегодня возле села Баянбай Бурабайского района, передает BAQ.kz.

Как сообщили в экстренных службах, угрозы населённым пунктам не было. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади около 1,5 га.

Спасатели напомнили, что в случае пожара или чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 101 или 112.