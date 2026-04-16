Сухая растительность загорелась в Акмолинской области
Площадь возгорания около 1,5 га.
Сегодня 2026, 22:21
104Фото: МЧС региона
Возгорание сухой растительности произошло сегодня возле села Баянбай Бурабайского района, передает BAQ.kz.
Как сообщили в экстренных службах, угрозы населённым пунктам не было. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади около 1,5 га.
Спасатели напомнили, что в случае пожара или чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 101 или 112.
Самое читаемое
- Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
- Фотограф из Астаны показал другую сторону строительства LRT
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Долги в Казахстане могут списать без проверки доходов: кого это коснется
- Вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая