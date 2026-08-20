Сухостой на площади в 50 гектаров загорелся в области Улытау

В Улытауском районе, на территории Каракенгирского сельского округа, произошло загорание сухой травы на открытой местности. Возгорание зарегистрировано в 40 км севернее села Бозтұмсық. Площадь, пройденная огнем, составила 50 гектаров.

Степное загорание локализовано и полностью ликвидировано. В ликвидации были задействованы 26 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС области Ұлытау, местных исполнительных органов.