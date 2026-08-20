  • Главная
  • Новости
  • Сухостой на площади в 50 гектаров загорелся в области Улытау

Сухостой на площади в 50 гектаров загорелся в области Улытау

Степное загорание ликвидировано.

20 Августа 2026, 21:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 20 Августа 2026, 21:29
20 Августа 2026, 21:29
116
Фото: Pixabay.com

В Улытауском районе, на территории Каракенгирского сельского округа, произошло загорание сухой травы на открытой местности. Возгорание зарегистрировано в 40 км севернее села Бозтұмсық. Площадь, пройденная огнем, составила 50 гектаров. 

Степное загорание локализовано и полностью ликвидировано. В ликвидации были задействованы 26 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС области Ұлытау, местных исполнительных органов.

Самое читаемое

Наверх