Сулейменова и Шаккалиев продолжат работу в Правительстве

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении руководителей двух министерств, передает BAQ.KZ.

Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения Республики Казахстан. Перед этим ее кандидатуру рассмотрел Комитет Курултая по социально-культурному развитию.

По итогам заседания депутаты приняли заключение о возможности рекомендовать Сулейменову для назначения на должность главы Министерства просвещения.

Также указом Главы государства Арман Шаккалиев назначен министром торговли и интеграции Республики Казахстан.

Его кандидатура также прошла процедуру согласования в профильном комитете Курултая, после чего Президент подписал соответствующий указ.

Жулдыз Сулейменова возглавляет Министерство просвещения с сентября 2025 года, Арман Шаккалиев руководит Министерством торговли и интеграции с сентября 2023 года.