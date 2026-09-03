Сулейменова и Шаккалиев продолжат работу в Правительстве
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении руководителей двух министерств, передает BAQ.KZ.
Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения Республики Казахстан. Перед этим ее кандидатуру рассмотрел Комитет Курултая по социально-культурному развитию.
По итогам заседания депутаты приняли заключение о возможности рекомендовать Сулейменову для назначения на должность главы Министерства просвещения.
Также указом Главы государства Арман Шаккалиев назначен министром торговли и интеграции Республики Казахстан.
Его кандидатура также прошла процедуру согласования в профильном комитете Курултая, после чего Президент подписал соответствующий указ.
Жулдыз Сулейменова возглавляет Министерство просвещения с сентября 2025 года, Арман Шаккалиев руководит Министерством торговли и интеграции с сентября 2023 года.
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