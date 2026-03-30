  • Супружескую пару, скрывавшуюся после аферы на 200 млн тенге, задержали

Супружескую пару, скрывавшуюся после аферы на 200 млн тенге, задержали

Подозреваемые находились в международном розыске и длительное время избегали задержания.

Сегодня 2026, 09:45
freepik.com Сегодня 2026, 09:45
Сегодня 2026, 09:45
Фото: freepik.com

Сотрудники Министерство внутренних дел Республики Казахстан задержали супружескую пару, находившуюся в международном розыске по подозрению в мошенничестве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным ведомства, на территории Жамбылской области были задержаны 40-летний мужчина и его 45-летняя супруга.

Установлено, что подозреваемые, используя обман и злоупотребляя доверием, под различными предлогами завладели денежными средствами жителей Астана и Семей. Общий ущерб составил около 200 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что пара длительное время скрывалась у знакомых в одном из населенных пунктов Жамбылской области.

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.

