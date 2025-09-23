На брифинге на площадке Правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Есть такое понятие – товар-субститут. При росте стоимости одного вида продукции потребитель переключается на другой. Но на сегодняшний день ситуация с курятиной остается стабильной", – отметил министр.

По его словам, индекс цен на социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю увеличился всего на 0,1%. Такой же рост зафиксирован и с начала сентября.