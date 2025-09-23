Существенного подорожания курятины не ожидается – МСХ
Сегодня, 11:33
127Фото: emeat.ru
На брифинге на площадке Правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Есть такое понятие – товар-субститут. При росте стоимости одного вида продукции потребитель переключается на другой. Но на сегодняшний день ситуация с курятиной остается стабильной", – отметил министр.
По его словам, индекс цен на социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю увеличился всего на 0,1%. Такой же рост зафиксирован и с начала сентября.
"Для сентября это достаточно хорошая цифра, поэтому мы не ожидаем повышенной волатильности по мясу птицы. С августа рост составил лишь 1%. Существенного подорожания не прогнозируется", – сказал Сапаров.
