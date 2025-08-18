Сотрудники полиции Актобе установили и привлекли к ответственности водителей, устроивших грубые нарушения правил дорожного движения во время свадебного кортежа, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Polisia.kz, в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено несколько автомобилей, двигавшихся в составе кортежа с нарушениями. На отдельных транспортных средствах незаконно установили световые устройства, имитирующие проблесковые маячки.

Все автомобили и их владельцы были установлены. Патрульная полиция приняла меры, предусмотренные законодательством.

В ведомстве напомнили, что игнорирование ПДД создаёт угрозу безопасности не только для самих водителей, но и для других участников дорожного движения.