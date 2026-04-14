Свадебный кортеж в Шымкенте устроил опасную езду
В Шымкенте пресекли грубые нарушения ПДД со стороны участников свадебного автокортежа. Водителей привлекли к ответственности, часть машин отправлена на штрафстоянку.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте остановили свадебный автокортеж, участники которого допустили серию опасных нарушений правил дорожного движения.
По данным полиции, во время движения водители кортежа выезжали на встречную полосу, проезжали на красный сигнал светофора, двигались задним ходом и выполняли другие опасные маневры, создавая угрозу для окружающих.
Нарушителей удалось быстро установить благодаря системам видеонаблюдения. Все автомобили были остановлены, а противоправные действия пресечены на месте.
В результате все водители привлечены к ответственности. В общей сложности 12 автомобилей отправлены на штрафную стоянку, а двое участников кортежа подвергнуты административному аресту.
В полиции подчеркнули, что подобное демонстративное поведение на дороге недопустимо, и вне зависимости от повода любые грубые нарушения правил будут жестко пресекаться.
