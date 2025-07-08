В области Абай прокуратура выявила 80 случаев повторного образования несанкционированных свалок на тех же местах, где они были убраны ранее, передает BAQ.kz.

Проверку проводила специализированная природоохранная прокуратура региона.

Согласно официальным отчетам местных исполнительных органов, в 2023 году в регионе было ликвидировано 347 свалок. Однако уже к концу 2024 года прокуроры зафиксировали 233 новых мусорных очага, и 80 из них находились точно по тем же координатам, что и свалки из прошлогоднего списка.

"Это свидетельствует о формальном подходе и недостаточной эффективности принимаемых мер со стороны местных исполнительных органов по ликвидации указанных объектов", - говорится в сообщении надзорного органа.

По результатам проверки был внесен акт прокурорского надзора. Административную ответственность понесли заместители акимов Аягозского, Бородулихинского, Жарминского и Бескарагайского районов, а также руководитель отдела ЖКХ города Семей.