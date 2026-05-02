Свалку у пляжей в Актау ликвидировали после жалоб туристов
В ходе уборки с территории вывезли около 30 тонн мусора.
Сегодня 2026, 10:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
170Фото: Lada.kz
В Актау коммунальные службы ликвидировали стихийную свалку возле одной из баз отдыха после общественного резонанса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как сообщили в городском акимате, к очистке территории привлекли специализированную технику. В ходе работ было вывезено около 30 тонн мусора.
В подтверждение выполненных работ власти опубликовали фотоотчёт — на снимках видно, что территория полностью очищена.
Ранее на проблему обратили внимание туристы, приехавшие из Караганды. По их словам, во время отдыха у озера Караколь они обнаружили крупную несанкционированную свалку неподалёку от базы отдыха «Tree of Life».
Территория была завалена бытовыми и строительными отходами, включая пластик, стекло и автомобильные покрышки, что вызвало недовольство отдыхающих.
Самое читаемое