Свалку у пляжей в Актау ликвидировали после жалоб туристов

В Актау коммунальные службы ликвидировали стихийную свалку возле одной из баз отдыха после общественного резонанса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в городском акимате, к очистке территории привлекли специализированную технику. В ходе работ было вывезено около 30 тонн мусора.

В подтверждение выполненных работ власти опубликовали фотоотчёт — на снимках видно, что территория полностью очищена.

Ранее на проблему обратили внимание туристы, приехавшие из Караганды. По их словам, во время отдыха у озера Караколь они обнаружили крупную несанкционированную свалку неподалёку от базы отдыха «Tree of Life».

Территория была завалена бытовыми и строительными отходами, включая пластик, стекло и автомобильные покрышки, что вызвало недовольство отдыхающих.