В Казахстане продолжается кампания по приему и переработке сахарной свеклы урожая текущего года. Предприятия Жетысу и Жамбылской областей уже приняли свыше 225 тысяч тонн сладких корнеплодов, передает BAQ.KZ.

На Коксуском сахарном заводе прием урожая организован в круглосуточном режиме. Здесь задействованы четыре разгрузочные машины и столько же автомобильных весовых, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу предприятия. Лаборатория оперативно проверяет качество поступающего сырья, а для хранения урожая подготовлена кагатная площадка площадью 9 гектаров.

Производственная мощность завода составляет до 230 тысяч тонн свеклы в год. На сегодняшний день принято более 69 тысяч тонн.

Аксуский завод принял около 92 тысяч тонн, а Меркенский — 65 тысяч тонн. Для обеспечения порядка и безопасности на территории предприятий организовано круглосуточное дежурство представителей районных акиматов и департаментов полиции.

В целом, в Жамбылской и Жетісу областях свекла убрана уже на 37,8% посевных площадей. Валовой сбор составил 325 тысяч тонн при средней урожайности 450 центнеров с гектара.

Параллельно предприятия продолжают модернизацию производственных мощностей. Так, на Коксуском сахарном заводе к 2027 году планируется увеличить объем переработки свеклы с 250 до 500 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят 29 миллиардов тенге.

Аксуский сахарный завод также расширяет мощности: если в прошлом году предприятие переработало около 300 тысяч тонн свеклы, то в этом сезоне планирует довести показатель до 330 тысяч тонн. К 2026 году мощность завода увеличится до 4,5 тысячи тонн в сутки.