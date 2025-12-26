Свет временно отключат в ряде районов Алматы
Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии 26 декабря, передает BAQ.KZ. Ограничения связаны с проведением технического обслуживания и ремонтных работ на отдельных участках электросетей города.
Как сообщили в Алатау жарық компаниясы, в течение дня возможны кратковременные отключения света в разных районах мегаполиса. Работы запланированы в период с 08:00 до 17:00 и будут проводиться по утвержденному графику.
В зону плановых отключений попадут отдельные улицы и микрорайоны, включая районы улиц Шевченко, Розыбакиева, Джамбула и Кара су, микрорайоны Таусамалы, Курамыс и Карагайлы, а также Нур Алатау. Кроме того, временные ограничения электроснабжения ожидаются на ряде улиц с жилыми домами и административными объектами, в том числе по улицам Кустанайская, Клары Цеткин, Харьковская, Уральская, Энгельса, Урицкого, Лермонтова и Спасская.
Также в перечень адресов включены улицы Бегалина, Кастеева, Бекхожина, Перова, Коккинаки, Кошкунова, Жорғатай и прилегающие к ним участки, где расположены жилые дома и организации, включая здание Департамент полиции города Алматы МВД РК.
Энергетики рекомендуют жителям заранее учитывать возможные перерывы в электроснабжении и приносят извинения за временные неудобства, подчеркивая, что плановые работы направлены на повышение надежности и безопасности электросетей города.
