Жители Астаны стали свидетелями необычного зрелища - в ночном небе были замечены яркие огни, стремительно перемещающиеся по небосводу. Пользователи соцсетей сразу начали делиться фото и видео, выдвигая самые разные версии - от метеоритного дождя до появления НЛО, передает BAQ.KZ.

В Министерстве обороны прокомментировали распространившуюся в социальных сетях информацию о появлении неопознанных объектов в небе над Казахстаном.



В ведомстве подчеркнули, что нарушений воздушного пространства на территории страны не зафиксировано, ситуация полностью находится под контролем профильных служб, угрозы для населения нет.



По предварительным данным, наблюдаемое явление может быть связано с входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеорным потоком. Как уточнили специалисты, подобные объекты обычно сгорают в плотных слоях атмосферы и не достигают поверхности земли.

"Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Компетентные органы изучают природу данного явления и при необходимости предоставят официальное разъяснение", - заявили в министерстве.

По предварительным данным, загадочное явление может быть связано с входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеоритным потоком. Подобные объекты обычно полностью сгорают в плотных слоях атмосферы, не достигая земной поверхности, что делает их зрелищными, но безопасными.

Компетентные органы уже начали анализ полученных данных и пообещали позже предоставить подробные разъяснения. Тем временем казахстанцам рекомендовано сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, чтобы не создавать паники.