Легендарный красный световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии "Звёздных войн" был продан на аукционе Propstore за рекордные 3,65 млн долларов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Торги стартовали 4 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Первоначально специалисты оценивали артефакт в сумму от 1 млн до 3 млн долларов, однако финальная цена превысила прогнозы.

Речь идёт об "оригинальном экранном реквизите для дуэльных сцен", который использовался сразу в двух фильмах — "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение Джедая". Именно этим оружием Вейдер владел в одной из самых культовых сцен кинофраншизы.

"Световой меч применялся как исполнителем роли Дарта Вейдера Дэвидом Проузом, так и каскадёром Бобом Андерсоном. По данным организаторов, это был главный боевой реквизит персонажа в обеих картинах", - пишет издание.

На поверхности меча сохранились следы износа: трещина на задней части и повреждённая рукоять. Однако эксперты подчеркнули, что именно эти детали подтверждают его активное использование в съёмках и придают экспонату особую ценность.

Аукцион Propstore в Лос-Анджелесе включал и другие культовые предметы из мира кино и телевидения. Среди них — костюм Бэтмена, в котором играл Майкл Китон, кнут Харрисона Форда из "Индианы Джонса и Последнего крестового похода", а также защитные костюмы, использованные Брайаном Крэнстоном и Аароном Полом в сериале "Во все тяжкие".