Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за 3,6 млн долларов
Это был главный боевой реквизит персонажа.
Легендарный красный световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии "Звёздных войн" был продан на аукционе Propstore за рекордные 3,65 млн долларов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.
Торги стартовали 4 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Первоначально специалисты оценивали артефакт в сумму от 1 млн до 3 млн долларов, однако финальная цена превысила прогнозы.
Речь идёт об "оригинальном экранном реквизите для дуэльных сцен", который использовался сразу в двух фильмах — "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение Джедая". Именно этим оружием Вейдер владел в одной из самых культовых сцен кинофраншизы.
"Световой меч применялся как исполнителем роли Дарта Вейдера Дэвидом Проузом, так и каскадёром Бобом Андерсоном. По данным организаторов, это был главный боевой реквизит персонажа в обеих картинах", - пишет издание.
На поверхности меча сохранились следы износа: трещина на задней части и повреждённая рукоять. Однако эксперты подчеркнули, что именно эти детали подтверждают его активное использование в съёмках и придают экспонату особую ценность.
Аукцион Propstore в Лос-Анджелесе включал и другие культовые предметы из мира кино и телевидения. Среди них — костюм Бэтмена, в котором играл Майкл Китон, кнут Харрисона Форда из "Индианы Джонса и Последнего крестового похода", а также защитные костюмы, использованные Брайаном Крэнстоном и Аароном Полом в сериале "Во все тяжкие".
