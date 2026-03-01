Свидетельства автошкол переведены в электронный формат
Министерством внутренних дел разработана государственная информационная система «Автошкола».
Правилами подготовки водителей транспортных средств предусмотрено ведение учёта автошкол и регистрация учебных групп в специальной информационной системе, передает BAQ.KZ.
«Свидетельства об окончании курсов автошкол переведены в электронный формат. Это позволило исключить факты выдачи документов в короткие сроки без фактического прохождения обучения, а также предотвратить их подделку», — сообщили в ведомстве.
Информационная система «Автошкола» находится на балансе МВД и является государственной.
Интеграционный сервис системы опубликован на платформе Smart Bridge и является общедоступным.
«В настоящее время через портал Smart Bridge к системе подключена негосударственная информационная система Avtomektep.kz, принадлежащая профессиональному объединению CarLife. Подключение реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации „электронного правительства“», — уточнили в министерстве.
Вместе с тем в интернете и социальных сетях распространяются предложения о прохождении ускоренных онлайн-курсов по подготовке водителей.
«Министерство внутренних дел напоминает, что граждане обязаны пройти полный курс обучения в автошколе, включая практические занятия для закрепления навыков управления транспортным средством. Получить такие навыки исключительно в онлайн-формате невозможно», — подчеркнули в МВД.
