Правилами подготовки водителей транспортных средств предусмотрено ведение учёта автошкол и регистрация учебных групп в специальной информационной системе, передает BAQ.KZ.

«Свидетельства об окончании курсов автошкол переведены в электронный формат. Это позволило исключить факты выдачи документов в короткие сроки без фактического прохождения обучения, а также предотвратить их подделку», — сообщили в ведомстве.

Информационная система «Автошкола» находится на балансе МВД и является государственной.

Интеграционный сервис системы опубликован на платформе Smart Bridge и является общедоступным.

«В настоящее время через портал Smart Bridge к системе подключена негосударственная информационная система Avtomektep.kz, принадлежащая профессиональному объединению CarLife. Подключение реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации „электронного правительства“», — уточнили в министерстве.

Вместе с тем в интернете и социальных сетях распространяются предложения о прохождении ускоренных онлайн-курсов по подготовке водителей.