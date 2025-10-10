В Казахстане продолжается офлайн-этап Национальной сельскохозяйственной переписи, в рамках которого уже опрошено более 1 миллиона домохозяйств по всей стране, передает BAQ.KZ.

С ходом кампании ознакомился руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев, посетивший с рабочей поездкой Жамбылскую область.

В регионе переписью охвачено свыше 60 тысяч домохозяйств, что составляет 74% от запланированного объёма. В интервью Турлубаев отметил, что процесс проходит активно и с применением цифровых технологий.

"Мы перешагнули отметку в 1 миллион домохозяйств по Казахстану. Сейчас свыше 3 тысяч интервьюеров продолжают обход, в том числе около 200 — в Жамбылской области. Каждый из них оснащен планшетом со специальной программой и GPS-трекером, который фиксирует посещённые адреса и маршруты. Это гарантирует достоверность охвата", — подчеркнул глава ведомства.

По данным Бюро, офлайн-этап переписи продлится до конца осени. Полученные сведения станут основой для формирования актуальной статистики в аграрном секторе и планирования господдержки сельского хозяйства.