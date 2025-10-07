  • 7 Октября, 14:30

Свыше 120 уголовных дел по субсидиям АПК зарегистрировано за два года

Свыше 120 уголовных дел в сфере субсидирования агропромышленного комплекса зарегистрировано за последние два года. В частности, в Алматинской области расследуется дело против бывшего сотрудника Минсельхоза и экс-депутата маслихата по хищению 3,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов отметил, что в ряде регионов выявлены случаи неэффективного расходования средств на 11 млрд тенге при субсидировании ставок вознаграждения по займам и приобретении техники в лизинг (выплачено 4,2 млрд).

"Подобные факты указывают на необходимость совершенствования механизмов контроля и мониторинга. Предлагается ускорить интеграцию аналитических инструментов финмониторинга с информсистемами Минсельхоза, что позволит своевременно выявлять риски и предотвращать повторное получение госсредств недобросовестными субъектами", — подчеркнул Бижанов.

