Свыше 120 уголовных дел в сфере субсидирования агропромышленного комплекса зарегистрировано за последние два года. В частности, в Алматинской области расследуется дело против бывшего сотрудника Минсельхоза и экс-депутата маслихата по хищению 3,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов отметил, что в ряде регионов выявлены случаи неэффективного расходования средств на 11 млрд тенге при субсидировании ставок вознаграждения по займам и приобретении техники в лизинг (выплачено 4,2 млрд).