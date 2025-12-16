Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айдар Абилдабеков совершил рабочую поездку в Туркестанскую область, в ходе которой ознакомился с деятельностью промышленных предприятий СЭЗ "Turan" и индустриальных зон региона, а также провёл встречу с представителями бизнеса и экспортёрами, передаёт BAQ.KZ.

В рамках визита в СЭЗ "Turan" вице-министр посетил ТОО "Kazakhstan Lihua", реализующее проект текстильного кластера полного цикла — от выращивания хлопка до выпуска готовой продукции. Проект предусматривает создание крупнейшего в Центральной Азии хлопкового комплекса на площади 60 тыс. гектаров орошаемых земель в Отырарском и Арысском районах и открытие более 1,4 тыс. постоянных и свыше 300 временных рабочих мест. Часть продукции ориентирована на экспорт.

"Создание новых рабочих мест и развитие экспортоориентированных производств — один из ключевых приоритетов государственной политики. Такие проекты дают импульс развитию регионов и повышают уровень занятости населения", — отметил Айдар Абилдабеков.

Также вице-министр посетил предприятия ТОО "ER-QAN GROUP", ТОО "UBC Group" и ТОО "Сауран Пласт", продукция которых уже поставляется на внешние рынки, а также ознакомился с работой нового многофункционального комплекса "Turan mall". В индустриальной зоне Ордабасинского района он осмотрел проекты по производству стройматериалов и алюминиевой продукции, ориентированной в том числе на экспорт.

По итогам поездки состоялась расширенная встреча с более чем 100 предпринимателями и экспортёрами региона, на которой были обсуждены вопросы сертификации продукции, участия в госзакупках, экспортных поставок и устранения торговых барьеров. Озвученные предложения и проблемы взяты на контроль для дальнейшей проработки.

В целом в Туркестанской области отмечается высокая предпринимательская активность и значительный потенциал для создания новых рабочих мест за счёт развития современных производств.