Свыше 200 килограммов наркотиков изъяли в Костанайской области
Где полицейские обнаружили такие объемы запрещенных веществ?
Крупный канал перевозки наркотических средств пресекли в Костанайской области, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Операцию провели сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД совместно с Департаментом полиции Костанайской области и региональной прокуратурой. На автодороге "Костанай – Аулиеколь – Сурган" был задержан мужчина, перевозивший более 200 кило запрещенных веществ. В кузове грузовика, внутри металлической бочки, сотрудники нашли мешок, обмотанный полиэтиленом. В нем находилось вещество растительного происхождения.
"При тщательном осмотре автомобиля полицейские обнаружили специально оборудованный тайник. В скрытом отсеке находились 20 мешков, обмотанных прозрачным скотчем, с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и возможные каналы поставки наркотических средств", - говорится в сообщении.