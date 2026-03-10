Крупный канал перевозки наркотических средств пресекли в Костанайской области, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операцию провели сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД совместно с Департаментом полиции Костанайской области и региональной прокуратурой. На автодороге "Костанай – Аулиеколь – Сурган" был задержан мужчина, перевозивший более 200 кило запрещенных веществ. В кузове грузовика, внутри металлической бочки, сотрудники нашли мешок, обмотанный полиэтиленом. В нем находилось вещество растительного происхождения.