Свыше 400 мероприятий прошли в Казахстане в преддверии Национального дня книги
Его отмечают 23 апреля. Это совпадает со Всемирным днём книги и авторского права, учреждённым ЮНЕСКО.
Порядка 20 тысяч человек охватил старт недели к Национальному дню книги, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
В библиотеках страны отметили тематический день "Артық білім кітапта". По всей республике были организованы мероприятия различного формата, направленные на популяризацию чтения и укрепление интеллектуального потенциала общества.
"Так, в Национальной библиотеке РК состоялся день открытых дверей, в рамках которого посетителям была представлена история развития книги от древности до современности. В Национальной академической библиотеке РК прошла выставка редких книг и презентация новых изданий. В библиотеках Туркестанской области состоялось торжественное открытие недели, где были организованы книжные выставки и концертная программа. В Павлодарской области прошли литературные вечера и акции по обмену книг", - рассказали в пресс-службе.
Всего по стране прошло более 400 мероприятий с охватом около 20 тысяч человек.
