Свыше 80 тысяч человек с начала летнего сезона воспользовались железнодорожным транспортом для поездок на популярные курорты Казахстана - Боровое и озеро Алаколь, передает BAQ.KZ.

По информации компании, на станцию Курорт-Боровое было доставлено более 47,8 тысячи пассажиров, а к берегам Алаколя - свыше 32,5 тысячи. В КТЖ прогнозируют, что до конца сезона к Алаколю прибудут порядка 280 тысяч отдыхающих, что на 16 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заполняемость поездов по этому направлению достигает 100%.

Для обеспечения транспортного спроса в летние месяцы задействовано 112 маршрутов. Всего планируется перевезти до 4,2 миллиона пассажиров. В расписание включены 11 дополнительных составов и прицепные вагоны, курсирующие по ключевым туристическим направлениям, в том числе в сторону Балхаша, Алаколя и Борового.

Повышенным спросом пользуются маршруты из Астаны и Алматы в Жаланашколь, Достык, Шымкент и другие регионы. На вокзалах, обслуживающих туристические потоки, улучшена инфраструктура: модернизированы залы ожидания, санитарные помещения и прилегающая территория. На станциях Акши, Коктум и Жаланашколь оптимизирован график работы персонала, а вокзал в Акши теперь работает круглосуточно.