Свыше 463 тысяч казахстанцев ограничили себя в азартных играх

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос, касающийся вопросов профилактики зависимостей, негативно влияющих на здоровье населения и социально-экономическое развитие, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным главы правительства, в настоящее время в стране проводится комплексная работа по профилактике наркомании, чрезмерного употребления алкоголя, табакокурения и игровой зависимости.

В ответе премьер-министра отмечается, что утверждён стратегический документ по реализации антинаркотической политики, а при правительстве создан консультативный совет.

Также принят комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы.

"В рамках документа предусмотрено совершенствование законодательства, усиление профилактической работы, внедрение цифровых инструментов для предупреждения правонарушений, расширение медицинской и социальной реабилитации, а также усиление межведомственного взаимодействия. Согласно плану, уровень охвата лиц с наркотической зависимостью медицинской и социальной реабилитацией будет поэтапно увеличиваться: до 31% в 2026 году, до 33% в 2027 году и до 35% в 2028 году", – говорится в ответе.

Кроме того, на уровне правительства создан Национальный координационный совет по вопросам защиты здоровья населения.

В интернете выявлены тысячи незаконных материалов

Премьер-министр сообщил, что усилен контроль за рекламой табачной и алкогольной продукции в цифровой и онлайн-среде.

С 1 января по 25 мая текущего года выявлено 6524 материала, пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры.

В результате:

вынесено 33 предписания об ограничении доступа к 493 интернет-ресурсам и ссылкам;

направлено 34 предупреждения по незаконным материалам;

в социальных сетях выявлено 5997 незаконных материалов;

из них 4533 (76%) удалены.

Какие меры приняты против лудомании

Олжас Бектенов отметил, что в последние годы приняты ряд законодательных изменений по регулированию сферы азартных игр.

В частности:

гражданам, включённым в единый реестр должников, запрещено участие в азартных играх;

введены ограничения для госслужащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов;

ограничена реклама букмекерских контор и тотализаторов;

запрещена рассылка SMS-рекламы азартных игр;

срок самоограничения увеличен до 10 лет;

введена административная ответственность для организаторов, допускающих к игре лиц, которым это запрещено.

В результате принятых мер демонтировано более 2000 рекламных конструкций букмекерских контор.

Кроме того, через систему "Кибернадзор" заблокировано более 55 тысяч незаконных интернет-казино.

Более 463 тысяч человек установили самоограничение на участие в азартных играх

По данным премьер-министра, на портале электронного правительства действует сервис добровольного самоограничения участия в азартных играх. По состоянию на 1 июня 2026 года подано 463 829 заявлений. Из них 224 793 (48%) являются активными на данный момент.

В школах внедрены уроки безопасности

Правительство также усиливает профилактическую работу среди молодежи. В рамках единой воспитательной программы «Адал азамат» утверждён совместный план мероприятий с участием 14 государственных органов.

Во всех школах внедрены "уроки безопасности" по 130 темам, где рассматриваются вред алкоголя, табака и психоактивных веществ. Также внедрена практика показа документальных фильмов правовой тематики.

С 2 февраля по 30 апреля текущего года в этих показах приняли участие более 1 миллиона старшеклассников, 8048 школ, 450 тысяч студентов и 763 колледжа.

В целях усиления роли родителей в воспитании детей в каждой школе страны открыты центры педагогической поддержки родителей.

В текущем учебном году в рамках их работы проведено 315 тысяч мероприятий, охвативших 3,5 миллиона человек.

Премьер-министр подчеркнул, что вопросы профилактики наркомании, злоупотребления алкоголем, табакокурения и игровой зависимости находятся под постоянным контролем правительства.

Напомним, депутат Мажилиса Асылбек Нуралин 21 мая 2026 года направил депутатский запрос премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением усилить государственную политику по борьбе с наркоманией, алкоголем, табаком и игровой зависимостью.

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