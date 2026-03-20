Лудомания стоила должности экологу
В Атырауской области выявили нарушение антикоррупционного законодательства среди сотрудников департамента экологии. Один из госслужащих лишился должности, а ряд его коллег привлечены к ответственности, передает BAQ.kz.
В Атырауской области сотрудника Департамента экологии уволили за участие в азартных играх. Нарушение выявила специализированная природоохранная прокуратура региона.
Как установили в надзорном органе, госслужащий игнорировал установленный законом запрет.
«Данный госслужащий, несмотря на установленный законом запрет, участвовал в азартных играх», - сообщили в ведомстве.
Кроме того, нарушения выявлены и у других сотрудников ведомства.
«На основании акта надзора он уволен по отрицательным мотивам. Также за нарушения законодательства (ст.498 КоАП Отказ, непредставление, несвоевременное представление, сокрытие, приписки и другие искажения данных правовой статистики и специальных учетов) к административной ответственности привлечены заместитель руководителя Департамента и 7 главных специалистов отдела экологического контроля».
В прокуратуре подчеркнули, что контроль за соблюдением закона в государственных органах будет продолжен.
