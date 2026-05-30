Свыше 8 тыс. казахстанцев получили арендное жилье при поддержке Отбасы банка

Отбасы банк (дочерняя организация холдинга «Байтерек») в качестве национального института развития помог отметить новоселье 8 031 очереднику. Многие из них квартиры ждали более 20 лет. Теперь они живут в арендном жилье, которое в будущем можно будет приватизировать.

Всего с сентября 2025 года местные исполнительные органы передали Отбасы банку 12 760 арендных квартир. Большая часть из них уже нашла своих хозяев. На стадии распределения в регионах сейчас находится еще 4 729 квартир.

- Арендное жилье - самый доступный способ решить жилищный вопрос очередников. Ведь это те категории граждан, которым сложно самостоятельно купить свой дом или квартиру. У них невысокий доход и нет возможности накопить первоначальный взнос, обслуживать ипотеку. Арендное жилье позволяет уже сейчас переехать в безопасные и комфортные условия. Им больше не придется менять постоянно место жительства, школу или детский сад для детей. Особенно важна такая поддержка для многодетных семей, людей с инвалидностью, сирот, вдов и вдовцов, которым без государственной помощи решить жилищный вопрос крайне сложно, - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.



При поддержке банка арендное жилье уже получили:

- 1 651 многодетная семья;

- 1 304 казахстанца с инвалидностью 1 и 2 группы;

- 1 271 семья, воспитывающая детей с ограниченными возможностями;

- 1 178 граждан, стоящих в очереди на жилье по категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Для этой категории на законодательном уровне предусмотрена квота - не менее 20% от общего объёма распределяемого жилья. Данная мера значительно приближает новоселье.

- 456 вдов и вдовцов. Это новая категория. Ранее вдовы и вдовцы относились к категории «неполные семьи», которая является одной из самых многочисленных. Из-за этого процесс ожидания жилья для вдов и вдовцов затягивался. Теперь поддержка стала более адресной и своевременной.

Всего для очередников Отбасы банку было передано 24 177 квартир.

Жилье для очередников строят местные акиматы. Затем квадратные метры распределяет Отбасы банк. Самый главный критерий распределения жилья – дата постановки на учет. Очередникам больше не нужно следить за номером очереди. Теперь важен только год постановки на учет и приоритетность категории.

Кроме арендного жилья Отбасы банк также распределяет кредитное жилье. Для его покупки выдаются доступные займы по ставкам 2% и 5%*. Для этой цели акиматы передали банку 11 417 кредитных квартир, из них 5 016 квартир уже реализованы и их хозяева обустраивают свое жилье. На данный момент в очереди на жилье стоят 982 705 казахстанцев. Порядка 30% очередников, или 310 878 человек, обладают первоочередным правом на получение жилья.

Списки казахстанцев, состоящих в очереди на жилье, а также тех, кто уже отметил новоселье при поддержке государства и Отбасы банк, опубликованы на официальном сайте банка. Это сделано для обеспечения максимальной прозрачности и открытости системы распределения жилья. Каждый желающий может увидеть, кому именно предоставляется государственная поддержка, как продвигается очередь и как распределяются квартиры среди очередников.