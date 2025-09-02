Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) опубликовал результаты масштабного социологического опроса, который проходил с 11 июля по 12 августа текущего года, передает BAQ.KZ.

В нём приняли участие 8 000 респондентов из всех 17 областей страны и городов Астана, Алматы и Шымкент.

Главный итог исследования: Президенту Касым-Жомарту Токаеву доверяют 82,4% граждан. Это подтверждает высокий уровень общественной поддержки и стабильный рейтинг доверия к институту президентства в стране.

Наибольший уровень доверия зафиксирован среди молодёжи в возрасте 18–29 лет — целых 90,3% опрошенных этой категории выразили поддержку Главе государства.

Следующие группы по уровню доверия:

30–45 лет — 82,4%

46–60 лет — 78,6%

61+ лет — 77,8%

Интересный нюанс: жители сёл (84,9%) немного опережают городских жителей (80,9%) по уровню доверия.

Наибольшее доверие к Президенту выражают представители следующих профессий:

Сотрудники силовых органов — 96,9%

Сфера образования — 89,6%

Госслужащие — 87,1%

Аграрный сектор — 86,2%

Культура и искусство — 85,9%

Наука — 85,7%

Здравоохранение — 84,5%

Уровень доверия остаётся стабильно высоким вне зависимости от уровня дохода и степени занятости опрошенных.

Таким образом, результаты социологического исследования демонстрируют устойчиво высокий уровень доверия общества Главе государства, что подчеркивает эффективность проводимой государственной политики в глазах граждан.