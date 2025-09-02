Свыше 80 процентов казахстанцев доверяют Президенту — соцопрос
Наибольшую поддержку Главе государства выразила молодёжь и представители ключевых сфер.
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) опубликовал результаты масштабного социологического опроса, который проходил с 11 июля по 12 августа текущего года, передает BAQ.KZ.
В нём приняли участие 8 000 респондентов из всех 17 областей страны и городов Астана, Алматы и Шымкент.
Главный итог исследования: Президенту Касым-Жомарту Токаеву доверяют 82,4% граждан. Это подтверждает высокий уровень общественной поддержки и стабильный рейтинг доверия к институту президентства в стране.
Наибольший уровень доверия зафиксирован среди молодёжи в возрасте 18–29 лет — целых 90,3% опрошенных этой категории выразили поддержку Главе государства.
Следующие группы по уровню доверия:
-
30–45 лет — 82,4%
-
46–60 лет — 78,6%
-
61+ лет — 77,8%
Интересный нюанс: жители сёл (84,9%) немного опережают городских жителей (80,9%) по уровню доверия.
Наибольшее доверие к Президенту выражают представители следующих профессий:
-
Сотрудники силовых органов — 96,9%
-
Сфера образования — 89,6%
-
Госслужащие — 87,1%
-
Аграрный сектор — 86,2%
-
Культура и искусство — 85,9%
-
Наука — 85,7%
-
Здравоохранение — 84,5%
Уровень доверия остаётся стабильно высоким вне зависимости от уровня дохода и степени занятости опрошенных.
Таким образом, результаты социологического исследования демонстрируют устойчиво высокий уровень доверия общества Главе государства, что подчеркивает эффективность проводимой государственной политики в глазах граждан.
