«Сыграло со мной злую шутку»: Курбанов рассказал об ошибке на Азиаде

Серебряный призер Олимпийских игр Нариман Курбанов не смог выйти в финал соревнований на коне на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое. После квалификации казахстанский гимнаст рассказал, что помешало ему продолжить борьбу за медаль, передает BAQ.KZ.

Курбанов набрал 14,200 балла и завершил квалификацию на 11-м месте. По словам спортсмена, большую часть комбинации он выполнял уверенно, однако допустил ошибку ближе к ее завершению.

«Я решил немного упростить элемент. Всё шло хорошо, но в конце комбинации произошла неожиданная ошибка. Не скажу, что расслабился, но был момент, когда подумал, что всё уже сделано. И меня буквально на ровном месте чуть не выбросило с коня. Очень обидная ошибка, потому что шёл спокойно и уверенно. Конечно, все мысли были только о "золоте"», – рассказал Курбанов.

«Виноват только сам»

Гимнаст признался, что сразу после выступления ему было сложно оценить произошедшее. Позже он пересмотрел запись и проанализировал свою комбинацию.

«Пока тяжело полностью осознать произошедшее. Первые несколько часов, наверное, ещё не понимаешь. Потом пересматриваешь видео, ищешь ошибки и начинаешь осознавать, что всё шло отлично и виноват только сам», – сказал спортсмен.

Курбанов подчеркнул, что перед выступлением у него не было проблем со здоровьем или психологическим состоянием.

«Никаких травм или других проблем не было. Даже психологически всё было хорошо. Просто в моменте решил упростить, и это сыграло со мной злую шутку», – пояснил гимнаст.

При этом выступление казахстанца на Азиаде еще не завершено. По словам Курбанова, сборная сохраняет шансы побороться за награду в командных соревнованиях.

«Если говорить о команде, то мы прошли довольно неплохо, учитывая, что сегодня была квалификация. Теперь есть надежда на среду и возможность побороться за командную медаль», – добавил он.

Читай также:

Казахстанка Асель Канай завоевала серебро Азиатских игр в Японии