Казахстанка Асель Канай завоевала серебро Азиатских игр в Японии
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Казахстанская каратистка Асель Канай завоевала серебряную медаль XX летних Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.
Спортсменка выступила в соревнованиях по кумитэ в весовой категории до 61 кг. В финале Канай встретилась с представительницей Китая Гун Ли и уступила ей, завершив турнир на втором месте.
Соперница казахстанки – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира 2023 года и серебряный призер мирового первенства 2025 года. Кроме того, Гун Ли побеждала на Азиатских играх в Ханчжоу и Всемирных играх 2025 года.
На пути к финалу Асель Канай одержала две уверенные победы. В четвертьфинале она разгромила представительницу Монголии Пуревжав Маралжинго со счетом 9:1, а в полуфинале не оставила шансов спортсменке из Камбоджи Ван Чакрии – 3:0.
Серебряная медаль стала лучшим результатом Канай на Азиатских играх. На предыдущей Азиаде в Ханчжоу она завоевала бронзу. Казахстанская спортсменка также является двукратной чемпионкой Азии.
Это уже третья медаль сборной Казахстана в каратэ на нынешних Азиатских играх. Ранее золотые награды завоевали Жоламан Бигабыл и Софья Берульцева.
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