Смерть семимесячного ребёнка в Атырау, случившаяся в октябре прошлого года, до сих пор остаётся без правовой развязки. Мать мальчика, Гульзия Бекболат, утверждает, что её сын был абсолютно здоров, и винит в трагедии сотрудников частного детского сада, работавшего в тени закона, передает BAQ.KZ со ссылкой на "31 канал".

По словам женщины, её ребёнок умер при странных обстоятельствах во время дневного сна в колыбели.

"Мой сын умер, лёжа в колыбели. По словам реаниматолога, ребёнок умер сразу после того, как его достали. Возможно, он задохнулся. Экспертиза показала бронхит, пневмонию. Но я с этим не согласна. Каждый должен понести наказание. Хочу, чтобы дело дошло до суда, но его закрыли", — говорит Гульзия.

В день трагедии сотрудники детсада заметили, что у ребёнка закатились глаза, и срочно доставили его в медучреждение. Спасти мальчика не удалось.

Представители сада признают, что принимали детей в частном доме, не имея на то официального разрешения, но свою вину в смерти малыша отрицают. По их версии, ребёнок якобы поступил к ним уже с признаками болезни, и сотрудники только попытались оказать первую помощь.

Между тем, в Департаменте по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области заявили, что даже не знали о существовании данного детского учреждения.

"По этому случаю к нам не поступало никаких заявлений и жалоб. Если выяснится, что случай входит в нашу компетенцию, мы проведём внеплановую проверку", — заявил руководитель департамента Бердибек Таишев.

В полиции же сообщили, что уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Мать мальчика намерена продолжать борьбу. По её словам, закрытие дела стало для неё вторым ударом после потери ребёнка. Сейчас она добивается повторного рассмотрения обстоятельств гибели сына, рассчитывая, что ответственность понесут не только те, кто допустил халатность, но и те, кто закрыл на это глаза.