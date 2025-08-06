Водитель автобуса получил счёт на 61 тысячу тенге на одном из пунктов взимания платы близ Алматы, передает BAQ.KZ.

"КазАвтоЖол" прокомментировал случай. Оказалось, сумма включала в себя как недавние, так и давние неоплаченные проезды.

Инцидент произошёл 2 августа на платной автодороге, соединяющей Алматы и Конаев. По словам представителей компании, сумма сформировалась из поездок, совершённых с 24 июля по десяти платным участкам — от Атырауской области до Талдыкоргана. Кроме того, в счёт вошла трёхлетняя задолженность за проезды по трассам Кайнар – Тараз, Тараз – Шымкент и Шымкент – Кызылорда.

В компании подчеркнули, что такие случаи — не редкость. Неоплаченные поездки накапливаются в системе, и при следующем проезде по платной трассе пользователю автоматически выставляется сумма за весь период.

"Через мобильные приложения или личные кабинеты можно отслеживать историю проездов и оплачивать онлайн, не дожидаясь накопления долга", — порекомендовали в "КазАвтоЖоле".

Водителей призывают регулярно проверять состояние своих счетов, чтобы избежать подобных неожиданностей на пунктах оплаты.