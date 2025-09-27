Казахстанский спортсмен Самирхон Абабакиров вновь подтвердил своё лидерство, удержав первую позицию в весовой категории до 63 килограммов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК.

Кроме него, в топ-10 мирового рейтинга вошли ещё три представителя сборной Казахстана. Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) занял седьмое место, Батырхан Толеугали (до 80 кг) поднялся на восьмую строчку, а Нодира Ахмедова (до 49 кг) расположилась на 10-й позиции. Таким образом, Казахстан продолжает укреплять свои позиции на мировой арене таеквондо.