Таеквондист Самирхон Абабакиров сохранил лидерство в мировом рейтинге
Международная федерация таеквондо опубликовала обновлённый мировой рейтинг.
Сегодня, 04:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:51Сегодня, 04:51
104Фото: НОК
Казахстанский спортсмен Самирхон Абабакиров вновь подтвердил своё лидерство, удержав первую позицию в весовой категории до 63 килограммов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК.
Кроме него, в топ-10 мирового рейтинга вошли ещё три представителя сборной Казахстана. Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) занял седьмое место, Батырхан Толеугали (до 80 кг) поднялся на восьмую строчку, а Нодира Ахмедова (до 49 кг) расположилась на 10-й позиции. Таким образом, Казахстан продолжает укреплять свои позиции на мировой арене таеквондо.
Самое читаемое
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Ермек Кошербаев: семь месяцев вице-премьерства
- Учитель в Казахстане: больше, чем просто профессия
- Александр Бублик установил личный рекорд в рейтинге ATP
- "Нас оставили на произвол судьбы" - жители ЖК "Манхэттен" в Алматы просят помощи у властей