Таеквондист Тамерлан Тлеулес принес Казахстану вторую медаль молодежного ЧМ

Фото: НОК РК

На молодежном чемпионате мира по таэквондо в Найроби (Кения) казахстанская команда завоевала вторую медаль, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. Тамерлан Тлеулес стал бронзовым призёром в весовой категории до 63 кг.

В полуфинале он уступил Айдогану Хамза Осману из Турции и в итоге занял третье место. Ранее Бейбарыс Каблан в категории свыше 87 кг завоевал золотую медаль.

