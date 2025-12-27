Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе
Первоначальное перемирие должно продлиться 72 часа.
Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после 20 дней интенсивных боев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на государственный телеканал Thai PBS.
"Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря", - передает телеканал с места события.
Накануне сообщалось, что власти Таиланда и Камбоджи согласовали условия временного прекращения огня, которое вступит в силу завтра. Первоначальное перемирие должно продлиться 72 часа. Последующее соглашение о продлении режима должно быть одобрено Советом национальной безопасности Таиланда.
Столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, подписанного в октябре. 24 декабря стороны начали переговоры о возобновлении режима прекращения огня.
