Правительство Таиланда провело переговоры с Ираном по вопросу обеспечения безопасной транспортировки нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Выступая на пресс-конференции «Один месяц глобального кризиса: реакция Таиланда в изменившемся мире», глава правительства отметил, что власти усилили меры по укреплению энергетической безопасности страны.

По его словам, одним из ключевых шагов стали переговоры с Тегераном о сохранении безопасных маршрутов транспортировки нефти через Ормузский пролив.

«Правительство активизировало усилия по укреплению энергетической безопасности Таиланда, а одним из ключевых факторов стали переговоры с Ираном о сохранении безопасных маршрутов транспортировки нефти через Ормузский пролив, что помогло снизить угрозу серьезных перебоев в поставках», — сказал Чанвиракун.

Премьер также извинился перед гражданами за нестабильность цен на топливо и заверил, что в стране достаточно запасов нефти.

«Я должен извиниться перед народом за переполох, вызванный изменением цен на нефть. Мы заверяем общественность, что запасов нефти достаточно», — заявил он.

По словам главы правительства, запасы нефти в Таиланде за короткое время увеличились с 62 до 100 дней, что стало самым высоким показателем за последние годы.

Чанвиракун также призвал жителей страны поддержать кампанию по энергосбережению под лозунгом «Одна семья — один литр». Он пояснил, что если 10 млн домохозяйств будут ежедневно сокращать потребление топлива всего на один литр, страна сможет уменьшить импорт нефтепродуктов на 10 млн литров в сутки.

По оценке правительства, это позволило бы снизить государственные субсидии более чем на 200 млн батов (около $6 млн) в день, а также сократить расходы домохозяйств более чем на 400 млн батов (около $12 млн) ежедневно.