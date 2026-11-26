Алматы привлекает иностранных архитекторов сочетанием горных пейзажей, зелёных улиц и городской инфраструктуры. Участники международного форума SHARE Kazakhstan 2026 поделились впечатлениями о мегаполисе и рассказали, какие направления его развития считают наиболее перспективными. Южнокорейский архитектор, основатель ILLO Architects Джей Дык Ю, впервые посетивший Алматы, признался, что больше всего его впечатлила природа города.

Особенно он отметил возможность любоваться горами практически из любой точки мегаполиса. По мнению эксперта, такое сочетание городской среды и природного ландшафта встречается редко.Поэтому при дальнейшем развитии Алматы важно сохранить это преимущество. Архитектор считает, что историческую часть города необходимо оставить малоэтажной, а новые масштабные строительные проекты развивать за пределами центра.

Это позволит сохранить привычный облик старых районов и открытые виды на горы. Также Джей Дык Ю обратил внимание на безопасность пешеходов, транспортную нагрузку и качество воздуха. Одним из приоритетов он назвал развитие экологически чистого транспорта. Среди знаковых архитектурных объектов Алматы эксперт выделил музеи и гостиницу «Казахстан».

Потенциал города высоко оценили и британские архитекторы. Кристиан Мэйл, партнёр архитектурной компании SimpsonHaugh, отметил уникальный природный ландшафт, обилие зелени и организацию городских улиц. Он также обратил внимание на транспортную и пешеходную инфраструктуру, сохранение зелёных насаждений и перспективы развития легкорельсового транспорта.

Представитель британского бюро выразил заинтересованность в реализации проектов в Алматы. По его мнению, новые здания должны сочетать современные архитектурные решения с уважением к историческим традициям и самобытному облику города. Директор британской компании Plan A Consultants Ltd Нед Барран, в свою очередь, считает, что близость к горам могла бы стать одним из главных инструментов туристического продвижения Алматы на европейском рынке.