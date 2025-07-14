Талгату Ермегияеву отказали в досрочном освобождении
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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Бывший председатель нацкомпании "ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев останется в заключении - Алатауский районный суд Алматы отказал ему в условно-досрочном освобождении, передает BAQ.KZ.
По информации, предоставленной представителями колонии, Ермегияев характеризуется положительно: он проявлял дисциплину, активно участвовал в общественных работах и восемь раз поощрялся за примерное поведение. Кроме того, экс-чиновник частично возместил ущерб государству - 935 миллионов тенге.
Однако, несмотря на это, прокуратура выступила против освобождения. Сторона обвинения указала, что Ермегияев не возместил ущерб в полном объёме. Суд согласился с позицией обвинения и отказал в удовлетворении ходатайства.
Талгат Ермегияев отбывает 14-летний срок, из которых уже прошло девять лет. Ранее его сын Мади Ермегияев публично обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, заявив, что его отец не совершал вменяемого преступления и стал жертвой давления.
Напомним, в 2016 году Ермегияева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате бюджетных средств в размере более 780 миллионов тенге.
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