Танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда в Ормузском проливе

Танкер подвергся атаке неизвестным снарядом во время прохода через Ормузский пролив. Об этом передает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным UKMTO, информация об инциденте поступила в центр после того, как судно было поражено неизвестным снарядом.

В настоящее время нет информации о состоянии членов экипажа, характере и масштабах повреждений судна, а также о возможном воздействии произошедшего на окружающую среду.

Другие обстоятельства инцидента пока не уточняются.