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Танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда в Ормузском проливе

Название танкера и порт его приписки не сообщаются.

13 Сентября 2026, 13:01
АВТОР
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13 Сентября 2026, 13:01
13 Сентября 2026, 13:01
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Танкер подвергся атаке неизвестным снарядом во время прохода через Ормузский пролив. Об этом передает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным UKMTO, информация об инциденте поступила в центр после того, как судно было поражено неизвестным снарядом.

В настоящее время нет информации о состоянии членов экипажа, характере и масштабах повреждений судна, а также о возможном воздействии произошедшего на окружающую среду.

Другие обстоятельства инцидента пока не уточняются.

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