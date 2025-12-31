В порту Стамбул из-за сильного ветра произошло столкновение двух танкеров, следовавших под флагами Азербайджана и Турции, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Haber Global.

По данным телеканала, после поступления экстренного сигнала от экипажей двух судов в район происшествия были оперативно направлены спасательные команды. Инцидент произошёл на якорной стоянке Кючюкчекмедже на фоне штормовой погоды.

Как уточняет азербайджанское агентство Report, столкновение произошло между танкером "Кяльбаджар", принадлежащим компании ASCO, и турецким танкером "Алатепе". В результате сильного ветра якорная цепь азербайджанского судна зацепилась за гребной винт турецкого танкера.

Сообщается, что на месте продолжают работу спасательные службы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Оба судна в момент инцидента находились без груза.

В компании ASCO заявили, что ситуация находится под полным контролем и угрозы для членов экипажей отсутствуют.