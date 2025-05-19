В Казахстане продолжается реализация обновлённой программы "Тариф в обмен на инвестиции", нацеленной на комплексное обновление энергетической отрасли. Новый подход уже приносит первые результаты: в 2024 году по этой схеме привлечены значительные вложения, позволившие своевременно провести ремонтные и восстановительные работы на ключевых электростанциях по всей стране, передаёт BaigeNews.kz.

В следующем году объём инвестиций планируется увеличить до 428 млрд тенге, что на 13,24% больше по сравнению с нынешним годом. Это стало возможным благодаря повышению годового лимита возврата инвестиций и увеличению предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.

Ключевой принцип программы — строгая взаимосвязь тарифных изменений с конкретными инвестиционными обязательствами энергопроизводящих компаний. Компании обязаны направлять средства на:

обновление оборудования;

расширение и модернизацию ремонтных фондов;

улучшение условий труда;

повышение заработной платы производственного персонала;

внедрение современных технологий.

Минимальная нагрузка на потребителя остаётся приоритетом. Увеличение тарифов компенсируется ощутимыми улучшениями в стабильности энергоснабжения и повышением надёжности инфраструктуры.

Одновременно усиливается прозрачность тарифообразования. Все последующие заявки на корректировку тарифов будут подаваться через информационную систему уполномоченного органа, что обеспечит цифровизацию и общественный контроль за использованием средств.

"Это не просто реакция на рост затрат. Это стратегическое решение, которое позволит Казахстану укрепить свою энергетическую безопасность, улучшить качество услуг и сделать реальный шаг к достижению углеродной нейтральности к 2060 году", — отмечают в профильном ведомстве.

Программа "Тариф в обмен на инвестиции" становится важнейшим элементом в создании устойчивой и современной энергетики, способной отвечать на вызовы времени и потребности как промышленности, так и населения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на казахстанских электростанциях предусмотрено проведение капитального ремонта 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.