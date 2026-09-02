Тариф на воду в казахстанском селе снизили в 45 раз

В селе Глебовка Костанайской области стоимость питьевой воды снизили более чем в 45 раз – с 5 520,59 до 116 тенге за кубометр. Добиться пересмотра тарифа удалось после вмешательства прокуратуры Денисовского района.

Как сообщили в надзорном органе, прежняя стоимость воды создавала серьезную финансовую нагрузку на жителей и местный бизнес. При этом законодательство предусматривает возможность субсидирования питьевой воды, однако необходимые меры своевременно приняты не были.

После рассмотрения акта прокурорского надзора тариф на водоснабжение Глебовки включили в перечень субсидируемых. В результате стоимость одного кубометра воды для потребителей снизилась до 116 тенге.

По данным прокуратуры, принятые меры затронули 430 жителей села и 21 субъект предпринимательства.