Тариф на воду в казахстанском селе снизили в 45 раз
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В селе Глебовка Костанайской области стоимость питьевой воды снизили более чем в 45 раз – с 5 520,59 до 116 тенге за кубометр. Добиться пересмотра тарифа удалось после вмешательства прокуратуры Денисовского района.
Как сообщили в надзорном органе, прежняя стоимость воды создавала серьезную финансовую нагрузку на жителей и местный бизнес. При этом законодательство предусматривает возможность субсидирования питьевой воды, однако необходимые меры своевременно приняты не были.
После рассмотрения акта прокурорского надзора тариф на водоснабжение Глебовки включили в перечень субсидируемых. В результате стоимость одного кубометра воды для потребителей снизилась до 116 тенге.
По данным прокуратуры, принятые меры затронули 430 жителей села и 21 субъект предпринимательства.
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