В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" вложено 605 млрд тенге. Об этом на совместном заседании палат парламента сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

"С начала 2023 года реализуется масштабная программа "Тариф в обмен на инвестиции". Только в ЖКХ за это время удалось привлечь 605 млрд тенге, что позволило модернизировать свыше 12 тысяч км инженерных сетей", - сказал Бектенов, отвечая на вопрос депутатов о повышении экономического роста.

Также, по его словам, реализуется Национальный инфраструктурный план и Нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. В рамхка Нацпроекта предусмотрено более 10 трлн тенге инвестиций, большая часть которых будет освоена отечественными товаропроизводителями — это одно из ключевых условий проекта.