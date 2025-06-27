Тариф в обмен на инвестиции: в ЖКХ Казахстана вложено 605 млрд тенге
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В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" вложено 605 млрд тенге. Об этом на совместном заседании палат парламента сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
"С начала 2023 года реализуется масштабная программа "Тариф в обмен на инвестиции". Только в ЖКХ за это время удалось привлечь 605 млрд тенге, что позволило модернизировать свыше 12 тысяч км инженерных сетей", - сказал Бектенов, отвечая на вопрос депутатов о повышении экономического роста.
Также, по его словам, реализуется Национальный инфраструктурный план и Нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. В рамхка Нацпроекта предусмотрено более 10 трлн тенге инвестиций, большая часть которых будет освоена отечественными товаропроизводителями — это одно из ключевых условий проекта.
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