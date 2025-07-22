Европейский союз рассматривает возможные ответные шаги на фоне сохраняющейся напряжённости в торговых отношениях с Соединёнными Штатами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. По информации издания, Еврокомиссия изучает варианты расширения мер, если достичь компромисса не удастся. Среди рассматриваемых инструментов — тарифные корректировки, инвестиционные ограничения и возможные регуляторные меры в отношении отдельных компаний.

Первоначально в Брюсселе рассчитывали на достижение договорённостей, несмотря на действующие 10-процентные пошлины США на значительную часть европейского экспорта. Однако заявление бывшего президента Дональда Трампа о возможном введении 30-процентных тарифов с 1 августа осложнило переговорный процесс. Кроме того, по данным дипломатов, Вашингтон не намерен пересматривать уже действующие тарифы на сталь, алюминий, автомобили и автокомпоненты. Белый дом также отверг предложение о "заморозке" пошлин после подписания сделки, сославшись на соображения национальной безопасности.

Параллельно в США проводятся расследования по импорту фармацевтической продукции, полупроводников и древесины, что вызывает обеспокоенность в ЕС. В ответ в Брюсселе усиливается обсуждение возможных ответных мер. Один из уже подготовленных пакетов тарифов на сумму 21 млрд евро находится в режиме ожидания до 6 августа. При необходимости может быть активирован и более масштабный пакет — на 72 млрд евро. Также обсуждаются возможные шаги в отношении компаний из США в сферах информационных технологий, фармацевтики и химической промышленности. Дополнительно рассматриваются меры в отношении американских инвестиций и защиты интеллектуальной собственности.

Для принятия подобных решений Еврокомиссии потребуется квалифицированное большинство — поддержку как минимум 15 государств-членов ЕС, представляющих 65% населения союза.