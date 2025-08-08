Тарифный пресс: в СКО выявили завышенные цены на услуги для аграриев
В регионе разоблачили схему завышения цен на услуги зернохранилищ.
В Северо-Казахстанской области антимонопольщики обнаружили завышенные тарифы на услуги хлебоприемных предприятий, что создавало дополнительную нагрузку на фермеров в разгар уборочной кампании, передает BAQ.KZ.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции провёл анализ рынка услуг приёмки, сушки, чистки, хранения и отгрузки зерна.
Проверка показала, что 21 предприятие допускало необоснованную дифференциацию тарифов на отгрузку зерна автотранспортом и железной дорогой — в зависимости от дня недели и праздничных дат.
20 предприятий согласились с доводами антимонопольного органа и пересмотрели расценки в сторону снижения, что, по прогнозам, снизит финансовое давление на аграриев.
Одно предприятие отказалось исполнять уведомление. В отношении него уже начата процедура расследования.
