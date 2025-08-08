В Северо-Казахстанской области антимонопольщики обнаружили завышенные тарифы на услуги хлебоприемных предприятий, что создавало дополнительную нагрузку на фермеров в разгар уборочной кампании, передает BAQ.KZ.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции провёл анализ рынка услуг приёмки, сушки, чистки, хранения и отгрузки зерна.

Проверка показала, что 21 предприятие допускало необоснованную дифференциацию тарифов на отгрузку зерна автотранспортом и железной дорогой — в зависимости от дня недели и праздничных дат.

20 предприятий согласились с доводами антимонопольного органа и пересмотрели расценки в сторону снижения, что, по прогнозам, снизит финансовое давление на аграриев.

Одно предприятие отказалось исполнять уведомление. В отношении него уже начата процедура расследования.