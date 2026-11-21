Татьяна Ким ушла с поста главы Wildberries после санкций ЕС
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Основательница Wildberries Татьяна Ким покинула должность генерального директора маркетплейса после включения в санкционный список Евросоюза. Её место занял топ-менеджер компании Алексей Куликов. О смене руководителя стало известно 21 ноября.
В пресс-службе Wildberries заявили, что Ким продолжит заниматься стратегическим развитием объединённой группы Wildberries и Russ. Там также подчеркнули, что кадровые изменения не повлияют на повседневную работу компании.
16 ноября Евросоюз включил Ким в санкционный список. В Брюсселе объяснили это тем, что Wildberries входит в число крупнейших налогоплательщиков России и, по оценке ЕС, участвует в снабжении российских вооружённых сил товарами военного и двойного назначения.
Украинские власти также заявляли об использовании складов компании для хранения и поставок компонентов двойного назначения. С июля 2026 года ВСУ наносят удары по объектам Wildberries.
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