Основательница Wildberries Татьяна Ким покинула должность генерального директора маркетплейса после включения в санкционный список Евросоюза. Её место занял топ-менеджер компании Алексей Куликов. О смене руководителя стало известно 21 ноября.

В пресс-службе Wildberries заявили, что Ким продолжит заниматься стратегическим развитием объединённой группы Wildberries и Russ. Там также подчеркнули, что кадровые изменения не повлияют на повседневную работу компании.

16 ноября Евросоюз включил Ким в санкционный список. В Брюсселе объяснили это тем, что Wildberries входит в число крупнейших налогоплательщиков России и, по оценке ЕС, участвует в снабжении российских вооружённых сил товарами военного и двойного назначения.

Украинские власти также заявляли об использовании складов компании для хранения и поставок компонентов двойного назначения. С июля 2026 года ВСУ наносят удары по объектам Wildberries.