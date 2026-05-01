Тайна ковроткачества: что скрывают древние курганы Центральной Азии
Они связаны с древними кочевыми цивилизациями.
Сегодня 2026, 00:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:36Сегодня 2026, 00:36
150Фото: Istockphoto
В Усть-Каменогорске стартовал международный фестиваль ковроткачества "Вековые традиции", который собрал экспертов и мастеров, чтобы обсудить древнее искусство и его корни, передает BAQ.kz.
Историки отмечают, что ковроткачество зародилось более 2 тысяч лет назад и связано с кочевыми цивилизациями Центральной Азии.
По словам профессора истории Куандыка Кудайбергенова, именно этот регион сыграл ключевую роль в формировании технологий, которые позже легли в основу знаменитых персидских ковров.
Он также напомнил о находках из Берельских курганов, которым более двух тысяч лет, подчеркнув их значение для понимания развития древних ремесел.
Отдельно эксперт отметил роль ЮНЕСКО в сохранении нематериального культурного наследия. По его словам, такие фестивали, как "Вековые традиции", помогают не только сохранять традиции, но и заново открывать их для современного мира.
Самое читаемое
- Депутаты предложили строить дороги без асфальта
- Для строительства ЛРТ до Косшы могут использовать смешанное финансирование
- Почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- От "тюркского братства" к большим деньгам: зачем Казахстану союз с Турцией и ОТГ