Тайна ковроткачества: что скрывают древние курганы Центральной Азии

В Усть-Каменогорске стартовал международный фестиваль ковроткачества "Вековые традиции", который собрал экспертов и мастеров, чтобы обсудить древнее искусство и его корни, передает BAQ.kz.

Историки отмечают, что ковроткачество зародилось более 2 тысяч лет назад и связано с кочевыми цивилизациями Центральной Азии.

По словам профессора истории Куандыка Кудайбергенова, именно этот регион сыграл ключевую роль в формировании технологий, которые позже легли в основу знаменитых персидских ковров.

Он также напомнил о находках из Берельских курганов, которым более двух тысяч лет, подчеркнув их значение для понимания развития древних ремесел.

Отдельно эксперт отметил роль ЮНЕСКО в сохранении нематериального культурного наследия. По его словам, такие фестивали, как "Вековые традиции", помогают не только сохранять традиции, но и заново открывать их для современного мира.