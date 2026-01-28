Тайники в супермаркете: житель Павлодара прятал наркотики в ячейках для хранения
Сегодня, 12:13
70Фото: BAQ.KZ - архив
Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в Павлодаре задержали 54-летнего жителя города, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, передает BAQ.KZ.
В ходе следственных мероприятий полицейские установили, что с целью личного обогащения мужчина спрятал свертки с запрещенным веществом в ячейке для хранения личных вещей одного из супермаркетов. Наркотики он приобрел бесконтактным способом, после чего расфасовал их на разовые дозы и планировал сбывать через тайники на территории города Павлодара.
— В ходе личного обыска у задержанного обнаружены три сигареты и два пакета с наркотическим веществом каннабисного происхождения. По месту его жительства изъяты дополнительные наркотические средства, электронные весы, фасовочные материалы и зип-пакеты. Общий вес изъятой наркотической массы составил более 300 гр. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый санкционирован судом и водворен под стражу, — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.
