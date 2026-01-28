Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в Павлодаре задержали 54-летнего жителя города, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, передает BAQ.KZ

В ходе следственных мероприятий полицейские установили, что с целью личного обогащения мужчина спрятал свертки с запрещенным веществом в ячейке для хранения личных вещей одного из супермаркетов. Наркотики он приобрел бесконтактным способом, после чего расфасовал их на разовые дозы и планировал сбывать через тайники на территории города Павлодара.