Состоялась встреча Вице-министра транспорта Талгата Ластаева с Главным исполнительным директором тайской авиакомпании"Thai Air Asia X" госпожой Паттрой Бусаравонгсе, передает BAQ.KZ.



Паттра Бусаравонгсе сообщила о планах авиакомпании по открытию авиасообщения по маршруту по маршруту Алматы – Бангкок с 1 декабря 2025 года на воздушных судах типа "Эйрбас-А330" с частотой 4 рейса в неделю.

Кроме того, авиакомпания "Thai Air Asia X" выразила заинтересованность в выполнении рейсов с использованием пятой степени "свободы воздуха" в рамках действующего в Республике Казахстан режима "открытого неба", из Алматы в такие европейские города как Берлин (Германия) и Манчестер (Великобритания).

Министерство транспорта РК выразило готовность оказывать необходимое содействие и подчеркнуло важность запуска рейсов для развития туристических и деловых связей между странами.