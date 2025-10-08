Тайский лоукостер начинает полеты между Алматы и Бангкоком
Состоялась встреча Вице-министра транспорта Талгата Ластаева с Главным исполнительным директором тайской авиакомпании"Thai Air Asia X" госпожой Паттрой Бусаравонгсе, передает BAQ.KZ.
Паттра Бусаравонгсе сообщила о планах авиакомпании по открытию авиасообщения по маршруту по маршруту Алматы – Бангкок с 1 декабря 2025 года на воздушных судах типа "Эйрбас-А330" с частотой 4 рейса в неделю.
Кроме того, авиакомпания "Thai Air Asia X" выразила заинтересованность в выполнении рейсов с использованием пятой степени "свободы воздуха" в рамках действующего в Республике Казахстан режима "открытого неба", из Алматы в такие европейские города как Берлин (Германия) и Манчестер (Великобритания).
Министерство транспорта РК выразило готовность оказывать необходимое содействие и подчеркнуло важность запуска рейсов для развития туристических и деловых связей между странами.
