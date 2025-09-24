На востоке Тайваня бушует стихия — супертайфун "Рагаса" вызвал масштабный паводок, который уже привёл к гибели 14 человек, 34 получили ранения, а 124 числятся пропавшими без вести, передает BAQ.KZ со ссылкой на центральное информационное агентство (CNA) острова.

Наиболее пострадавшим оказался уезд Хуалянь, где находится эпицентр трагедии. Именно здесь, в посёлке Гуанфу, были обнаружены все 14 тел погибших. Накануне, около 14:50 по местному времени, из-за проливных дождей вышло из берегов плотинное озеро реки Матайань, моментально затопив населённый пункт. Уровень воды поднялся до высоты одноэтажных домов.

Власти сообщают, что в некоторых районах уезда Хуалянь введён наивысший уровень опасности из-за угрозы схода оползней. Если ливни продолжатся, озеро снова может выйти из берегов, что создаёт дополнительный риск для местных жителей.

В целях безопасности было эвакуировано более 4,8 тысячи человек из ближайших населённых пунктов. Спасательные и экстренные службы работают в круглосуточном режиме.

По информации метеорологов, супертайфун "Рагаса" остаётся одним из самых мощных циклонов года, продолжая своё разрушительное движение по региону. Власти призывают население не покидать укрытий, следить за экстренными предупреждениями и быть готовыми к дальнейшей эвакуации при необходимости.