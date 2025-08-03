"Таза Қазақстан": более 20 мешков мусора собрано на берегу реки Есиль
Организатором акции выступила Ассоциация практикующих экологов.
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В Астане волонтёры очистили берег реки Есиль от мусора, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
В уборке приняли участие более 20 активных волонтёров молодёжного ресурсного центра "Жастар Астаны".
"Когда мы гуляли в этом общественном месте столицы, поняли, насколько необходима уборка. Сегодня мы вместе с волонтёрами очистили территорию от мусора. За несколько часов собрали более 20 мешков отходов. Как вы знаете, сюда часто приходят рыбаки, и из-за отсутствия мусорных контейнеров они оставляют за собой мусор.
Поэтому необходимо установить больше контейнеров в этой зоне. Также выражаю благодарность всем волонтёрам, которые приняли участие в акции", — сказала председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.
Общенациональная экологическая акция "Таза Қазақстан" стартовала прошлой весной. С тех пор она превратилась в масштабную инициативу по всей стране.
Подобные мероприятия становятся неотъемлемой частью жизни столицы. Через них можно воспитывать экологическую культуру у подрастающего поколения.
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