В Астане волонтёры очистили берег реки Есиль от мусора, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В уборке приняли участие более 20 активных волонтёров молодёжного ресурсного центра "Жастар Астаны".

"Когда мы гуляли в этом общественном месте столицы, поняли, насколько необходима уборка. Сегодня мы вместе с волонтёрами очистили территорию от мусора. За несколько часов собрали более 20 мешков отходов. Как вы знаете, сюда часто приходят рыбаки, и из-за отсутствия мусорных контейнеров они оставляют за собой мусор. Поэтому необходимо установить больше контейнеров в этой зоне. Также выражаю благодарность всем волонтёрам, которые приняли участие в акции", — сказала председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.

Общенациональная экологическая акция "Таза Қазақстан" стартовала прошлой весной. С тех пор она превратилась в масштабную инициативу по всей стране.

Подобные мероприятия становятся неотъемлемой частью жизни столицы. Через них можно воспитывать экологическую культуру у подрастающего поколения.