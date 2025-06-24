В Шымкенте прошли масштабные мероприятия по уборке городских территорий в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ. Тысячи жителей всех районов города вышли на субботники, чтобы сделать родной Шымкент чище, уютнее и красивее.

От Абайского до Туранского района - каждый уголок города наполнился энергией общего труда и любви к родной земле. Центральные улицы, дворы, арычные системы, придомовые территории и даже деревья - всё было приведено в порядок стараниями неравнодушных горожан, волонтёров и молодежи.

Особенно ярко проявила себя акция "Таза аула" ("Чистый двор"), объединившая жителей, ветеранов, школьников и студентов. Люди убирали мусор, белили деревья, обрезали кустарники, восстанавливали порядок - не по указке, а по велению сердца.

"Сегодня наш двор засиял благодаря общим усилиям. Это не просто уборка - это воспитание любви к своей стране", - говорит председатель ЖСК Гульсин Сапаралыкызы.

Аль-Фарабийский район стал примером слаженной работы: жители улицы Жибек Жолы привели в порядок дворы домов №1, 2 и 3. Ветераны, молодежные организации и простые жильцы трудились бок о бок. Каратауский район сосредоточился на системной очистке улиц и подрезке деревьев, а Енбекшинский и Абайский районы уделили внимание арыкам, обочинам дорог и зелёным насаждениям.

"Когда люди выходят на такие акции - это сигнал. Общество готово меняться и брать на себя ответственность", - отметил Оркен Абдирев, внештатный советник акима города.

Акция "Таза Қазақстан" в Шымкенте превратилась в настоящее гражданское движение. Волонтёры и молодёжь стали авангардом инициативы, вдохновляя своими действиями других. Особенно активной оказалась команда Шымкентского городского ресурсного центра молодёжи.

"Мы не просто убираем мусор - мы строим экологическую культуру, формируем будущее", - говорит Аружан Альжан, и.о. директора центра.

С каждым днём "Таза Қазақстан" превращается из программы в образ жизни. Люди всё чаще говорят о чистоте не только улиц, но и мыслей, гражданского сознания, ответственности за будущее.