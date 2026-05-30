«Таза Қазақстан»: в столице очистили прибрежную зону ручья Акбулак

В Астане состоялась экологическая акция по очистке ручья Акбулак. Мероприятие, приуроченное к предстоящему Всемирному дню охраны окружающей среды, объединило ключевые экологические ведомства страны и города.

Как передает официальный сайт акимата столицы, главной локацией для санитарной очистки была выбрана прибрежная зона ручья Акбулак.

Организатором и координатором акции выступило Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны. Инициативу столичного ведомства поддержали коллеги республиканского и регионального уровней: в очистке берегов приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РК, а также Департамента экологии по городу Астане.